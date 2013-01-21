Застрелившаяся в центре Киева девушка была знакома с влиятельными людьми – СМИ

После того, как в Запорожье была похоронена 19-летняя Катя Окорокова, найденная на квартире в центре Киева с простреленной головой, следователи заговорили о том, что девушка была очень непростой и могла попасть в другую неприятную историю, сообщает "Сегодня".

Ее родные не верят в самоубийство — выстрела никто не слышал. Удивляет их и то, что пропал телефон, ноутбук и записная книжка девушки, а на столе нашли порезанные сим-карты и окурки. В милиции официально настаивают на версии — самоубийство, но источники признаются: Катя была знакома с очень влиятельными людьми, и если бы не в этом, то в другом громком скандале мы бы о ней услышали.

В Киеве Катя поселилась с подружкой в 2-комнатной квартире недалеко от центра, которую девушки арендовали вскладчину. При этом ни на столичную жизнь, ни на загранпоездки девушка не брала денег у родителей — все оплачивала сама.

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Родным также до сих пор не сказали, сама ли Катя сняла квартиру на ул. Городецкого, 4, за 0 в сутки. "В 2:15 она звонила подруге, а в 4:30 ее нашли сидящей на диване в одежде, пистолет на полу, а в пакете с другой стороны глушитель. На столе в пепельнице вместе с окурками — две разломанные карточки для мобильного, а телефона нет. Не нашли и ее ноутбук с записной книжкой. Куда все это делось за столь короткое время? У нас очень много вопросов, и мы считаем, что в этом замешан какой-то мужчина", — посетовала родственница девушки - тетя Оля.

В милиции подробности истории не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия, а официальная версия — суицид. "Проводятся экспертизы, которые подтвердят или опровергнут основную версию — это самоубийство. Она застрелилась пистолетом без глушителя, но у нее в сумке был предмет, похожий на глушитель", — сказал начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник. А вот на вопрос, кто арендовал для девушки квартиру, он говорить не стал: "Нами все установлено, но об этом я говорить не буду".

Однако источник издания в следствии немного пролил свет на произошедшее: "Если бы с этой девушкой не случилось это, то мы бы узнали о ней в другом громком скандале. Она была близко знакома с очень влиятельными людьми или их сыновьями".

Ранее "Главред" сообщал, что 20 января Катю похоронили в Запорожье. Церемония прощания с телом прошла под звуки скрипки, а сама погибшая была одета в белое подвенечное платье.

фото: facenews.ua

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