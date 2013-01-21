Милиция застрелила вооруженного мужчину, который рвался на ТВ

{1-} В Харькове сотрудники милиции застрелили мужчину, который пытался проникнуть в помещение Харьковской областной телерадиокомпании с саблей в руках.
Об этом сообщила глава пресс-службы Департамента государственной службы охраны (ГСО) при МВД Украины Светлана Павловская, передает "Укринформ".
"Правоохранители вынуждены были применить огнестрельное оружие против вооруженного мужчины, который совершил попытку проникнуть в помещение Харьковской областной ТРК",- заявила глава пресс-службы.
Также в ГСО отметили, что инцидент произошел в ночь на 21 января.
"В 1.30 в помещение ТРК, разбив стеклянные двери, ворвался неизвестный. Работник службы безопасности не дал ему проникнуть далее и нажал "тревожную кнопку". Наряд ГСО прибыл через три минуты", - отметили в Службе охраны.
По словам главы пресс-службы, злоумышленник оказал сопротивление работникам милиции, используя для этого холодное оружие.
"В руках мужчины появилась острая самодельная сабля, которой он пытался ударить милиционеров и работника охраны", - сообщила Павловская.
Также она отметила, что действия неизвестного несли угрозу окружающим, поэтому, после предупреждения, милиция применила табельное огнестрельное оружие.
"Вооруженный злоумышленник был опасен как для работников милиции и ТРК, так и для других людей в случае, если бы ему удалось скрыться", - заявила глава пресс-службы.
В настоящий момент удалось выяснить только, что убитый злоумышленник был 1986 года рождения.
Следствие по данному факту продолжается.
Фото: khersonline.net
Новости по теме:
Россияне ненавидят украинцев из-за телевидения
В Болгарии совершено покушение на политика в прямом эфире
Налоги в Украине будут искать через соцсети
Адвокат: в деле против матери Оксаны Макар прослеживается чья-то рука