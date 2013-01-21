Милиция застрелила вооруженного мужчину, который рвался на ТВ

{1-} В Харькове сотрудники милиции застрелили мужчину, который пытался проникнуть в помещение Харьковской областной телерадиокомпании с саблей в руках.

Об этом сообщила глава пресс-службы Департамента государственной службы охраны (ГСО) при МВД Украины Светлана Павловская, передает "Укринформ".

"Правоохранители вынуждены были применить огнестрельное оружие против вооруженного мужчины, который совершил попытку проникнуть в помещение Харьковской областной ТРК",- заявила глава пресс-службы.

Также в ГСО отметили, что инцидент произошел в ночь на 21 января.

"В 1.30 в помещение ТРК, разбив стеклянные двери, ворвался неизвестный. Работник службы безопасности не дал ему проникнуть далее и нажал "тревожную кнопку". Наряд ГСО прибыл через три минуты", - отметили в Службе охраны.

По словам главы пресс-службы, злоумышленник оказал сопротивление работникам милиции, используя для этого холодное оружие.

"В руках мужчины появилась острая самодельная сабля, которой он пытался ударить милиционеров и работника охраны", - сообщила Павловская.

Также она отметила, что действия неизвестного несли угрозу окружающим, поэтому, после предупреждения, милиция применила табельное огнестрельное оружие.

"Вооруженный злоумышленник был опасен как для работников милиции и ТРК, так и для других людей в случае, если бы ему удалось скрыться", - заявила глава пресс-службы.

В настоящий момент удалось выяснить только, что убитый злоумышленник был 1986 года рождения.

Следствие по данному факту продолжается.

Фото: khersonline.net

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