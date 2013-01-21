На Закарпатье в горах пропали двое туристов из Киева

В Закарпатской области вторые сутки продолжаются поиски двух туристов из Киева. 19 января из села Пилипец Межгорного района они пошли на г. Гемба и не вернулись.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"По состоянию на 7 часов 21 января туристы не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечены территориальные подразделы МЧС, Гослесагентства, работников милиции и местных жителей, всего 73 человека, а также 12 единиц техники. Кроме того, в готовности к привлечению находится кинологическое отделение и вертолет Ми-8 МЧС в г. Ужгород, добавили в пресс-службе.

Напомним, 13 января в Закарпатской области спасатели нашли одного из двух туристов, которых накрыла снежная лавина в районе горы Гемба. Он был госпитализирован в больницу. Позже было найдено тело второго туриста.

фото: mns.gov.ua

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