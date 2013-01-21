В Польше трое украинцев пострадали в ДТП

{1-} В Польше трое украинцев пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком недалеко от границы с Украиной.

Авария произошла недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец", передает УНИАН.

По предварительным данным польской полиции, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса "Краков-Львов".

"Пострадавшие, две пассажирки, 45 и 36 лет, и 52-летний пассажир, попали в больницу, которую они покинули после оказания им медицинской помощи", - заявили в полиции Жешова.

Всего в автобусе находились 28 пассажиров, а водитель на момент столкновения, по данным полиции, был трезв.

Автобус столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем, а сила удара была настолько велика, что грузовик ударил другой автомобиль, стоявший перед ним.

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