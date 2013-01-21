В Крыму автомобиль упал в пещеру на спелеологов, есть погибшие

В Крыму на горном массиве Караби-Яйла в монастыре-пещере Чокрак произошло ЧП. Автомобиль упал в пещеру вертикально типа на спелеологов, молодой человек из Симферополя погиб.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Крыму.

Трое парней и две девушки 19 января приехали к пещере Чокрак на своем авто. Закрепив снаряжение к машине, первыми на дно колодца спустились двое ребят. Затем спуск начали остальные. Однако автомобиль не выдержал нагрузки на скользкой поверхности и упал на дно пещеры.

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В момент падения, на разных уровнях, на тросах спускались три человека. В результате падения погиб молодой человек из Симферополя – руководитель группы, еще две девушки, жительницы Севастополя и Москвы, были травмированы.

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"Было установлено, что падающая машина сначала травмировала 20-летнюю гражданку РФ, потом сорвала с крепления страховочную веревку, что и привело к падению на дно колодца руководителя группы и 26-летней девушки из Севастополя", – сообщает пресс-служба ведомства.

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К спасательной операции были подключены 15 сотрудников Контрольно-спасательной службы Крыма, а также 7 человек личного состава горной поисково-спасательной части при МЧС Украины в АРК.

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"Спустя несколько часов, около 21.00, в пещеру спустились первые спасатели и врач. Они сообщили, что руководитель группы погиб на месте, а жительница Севастополя находится в тяжелом состоянии, другая пострадавшая смогла самостоятельно выбраться на поверхность. Двое парней, спустившиеся первыми – не пострадали", – сообщают в МЧС.

Спасательные работы были завершены к 8 утра следующего дня. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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