На Донбассе легковушка врезалась в дом, двое погибших

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В Мариуполе ранним утром 21 января произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Водитель и пассажир "девятки", которая врезалась в угол дома, погибли на месте, сообщает 0629.com.ua.
"По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2109" под управлением 38-летнего водителя двигался от ул. Артема в сторону ул. Торговой. Водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – угол дома", – сообщили изданию в городском управлении ГАИ.
Прибывшие на вызов медики "скорой" были бессильны оказать помощь. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.
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По информации пресс-центра Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда помогли извлечь из автомобиля тела погибших, срезав двери при помощи спецоборудования. Была задействована 1 единица транспорта и 4 человека личного состава отряда
Как ранее писал Главред, в Польше трое украинцев пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком недалеко от границы с Украиной. Авария произошла недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец". По предварительным данным польской полиции, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса "Краков-Львов".
фото: 0629.com.ua
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