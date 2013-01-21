На Донбассе легковушка врезалась в дом, двое погибших

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В Мариуполе ранним утром 21 января произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Водитель и пассажир "девятки", которая врезалась в угол дома, погибли на месте, сообщает 0629.com.ua.

"По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2109" под управлением 38-летнего водителя двигался от ул. Артема в сторону ул. Торговой. Водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – угол дома", – сообщили изданию в городском управлении ГАИ.

Прибывшие на вызов медики "скорой" были бессильны оказать помощь. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

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По информации пресс-центра Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда помогли извлечь из автомобиля тела погибших, срезав двери при помощи спецоборудования. Была задействована 1 единица транспорта и 4 человека личного состава отряда

Как ранее писал Главред, в Польше трое украинцев пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком недалеко от границы с Украиной. Авария произошла недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец". По предварительным данным польской полиции, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса "Краков-Львов".

фото: 0629.com.ua

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