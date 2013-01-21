В гостинице Луцка застрелили двоих иностранцев

В Луцке в гостиничном номере были обнаружены тела двух иностранцев с огнестрельными ранениями в головы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД в Волынской области сообщает УНИАН.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области 18 января. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство областного управления и горотдела милиции.

Пострадавшие – 68-летний мужчина и 16-летняя девушка – иностранцы. У обоих обнаружены сквозные огнестрельные ранения в головы. На месте происшествия также найден пистолет иностранного производства калибра 10,4 мм

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводится досудебное расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в центре Киева на квартире была обнаружена 19-летня Катя Окорокова, которая застрелилась из пистолета с глушителем. Оказалось, что она была знакома с многими влиятельными людьми или их сыновьями.

фото: actualcomment.ru

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