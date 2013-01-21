Стали известны подробности убийства иностранцев в луцком отеле

История с убийством двоих иностранцев в гостинице Луцка стала обрастать подробностями. Оказалось, что 16-летняя польки и 68-летний серб сняли номер в отеле "Свитязь" еще во вторник, 15 января.

Они заплатили 810 гривен за трое суток пребывания, и поселились в однокомнатный номер на четвертом этаже, сообщает ВолыньPost.

Как пишет издание, иностранцы отказались от ежедневной уборки и попросили, чтобы в их номер никто не заходил. Когда пришло время выселяться, жители номера не появились у администратора. После 12:00 в номер, закрытый изнутри, зашла горничная и обнаружила их голыми, обоих - с простреленными головами.

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"Те, кто их видел, говорят, что они пролежали мертвыми не один час", - рассказал сотрудник отеля. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на пятницу, 18 января.

При этом никто не слышал звука выстрелов. По предварительной информации, во время ссоры мужчина застрелил девушку, после чего застрелился сам, пишет издание "Под прицелом".

Ранее "Главред" сообщал, что милиция начала уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

фото: volynpost.com

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