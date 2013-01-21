На Днепропетровщине оборвался лифт с женщинами и детьми

В многоэтажке Кривого Рога по адресу ул. 22-го партсъезда оборвался лифт, в котором находились две женщины с детьми, пишет "Сегодня".

Как выяснилось, заложниками неисправного лифта стала редактор местной газеты Инна Иванченко и ее 30-летняя дочь с двумя детьми (девочками трех лет и восьми месяцев).

"Мы спускались в лифте с 9 этажа. Затем услышали внезапный грохот, лифт пошатнулся и резко остановился. Потом резко начал падать и снова остановился. Свет потух и мы не знали что делать. Дети были в панике, все время плакали. Когда я начала вызывать лифтеров, мне сказали, мол, вы застряли в лифте потому что специально его расшатали. Я такого хамства еще не слышала", - рассказывает Инна Иванченко.

По ее словам, спустя полчаса сотрудники предприятия таки освободили их из лифтового плена между вторым и третьим этажами.

"Я была настолько шокирована, что не написала заявление ни в одну инстанцию. Но на нашем месте мог оказаться любой, и это ЧП могло бы закончиться гораздо хуже. Ведь у нас лифты уже не пригодны для эксплуатации", - говорит женщина.

Напомним, в Алуште 8 человек госпитализированы в результате падения лифта в строящемся 16-этажном доме по улице Октябрьской, 32. 10 человек совершали подъем в кабине лифта, и тот оборвался в районе 2-го этажа здания.

Фото: an.crimea.ua

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