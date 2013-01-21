Женщина объяснила, почему убила своих детей и маму в Керчи: они ей надоели

Женщину, которая зарезала свою мать и двоих детей в Керчи, скорее всего, признают вменяемой.
Об этом сообщает kerch.fm со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Согласно данным источников, подозреваемая на допросах ведет себя абсолютно адекватно и рассказывает следователям, что убила свою семью, потому что "они ей надоели". Также женщине, по ее словам, надоело отсутствие личной жизни и безденежье.
Напомним, жестокое убийство в Керчи потрясло всю страну. Женщина убила двоих маленьких детей и свою мать. Керченская семья с виду не вызывала никаких подозрений. Молодая керчанка работала санитаркой, но хоть и жила без мужа, вместе со своей матерью воспитывала двух маленьких детей.
Шестилетняя девочка была убита на следующую ночь после своего Дня рождения. Почему женщина так поступила и насколько она была адекватной, сейчас устанавливают эксперты и следствие.
фото: kerch.fm
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