Убитый в Харькове налетчик оказался гением кибернетики - СМИ

{1-} Мужчина, которого в Харькове сотрудники милиции застрелили во время попытки прорваться на местную телерадиостанцию, оказался гениальным ученым в области физики и математики, передает "Сегодня".

Как сообщили родители убитого, у него не было проблем с психикой, а на телевидение он хотел пробиться, пытаясь раскрыть какой-то заговор.

Харьковчанин Сергей З. работал в области кибернетики, и ему удалось получить информацию, которая, по его словам, могла бы помочь Украине.

"В 2011 году у Сережи украли диссертацию по физике. Он пережил такой стресс, что нам пришлось обратиться за помощью к психотерапевтам, но он находился лишь на обследовании, и никаких нарушений у него не обнаружили", - рассказал отец погибшего, Геннадий Георгиевич.

При этом о своей работе парень сильно не распространялся.

"Еще летом у нас под окнами собралась банда, которая требовала от Сережи информацию. Мы боялись, что он что-то натворил, но сын убедил нас, что, наоборот, хочет помочь стране. А в последнее время я заметила, что с ним творится что-то неладное, он был как будто зомбирован", — рассказала мать погибшего, Галина Сергеевна.

Родители уверены, что их сына подставили.

"В воскресенье в 20:00 Сережа выбегал из дома со словами: "Меня не остановить!", но при себе у него был только ноутбук, никакой сабли. Возможно, он хотел сделать громкое заявление на телевидении", — считает отец.

Жены и детей у парня не было.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 21 января в Харькове сотрудники милиции застрелили мужчину, который пытался проникнуть в помещение Харьковской областной телерадиокомпании с саблей в руках.

Милиция начала расследование инцидента.

Фото: khersonline.net

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