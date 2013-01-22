Названа причина пожара на Житомирщине, где заживо сгорели четыре ребенка

Пожарные Житомирской области назвали причины ужасной трагедии, где из-за неисправной печи вспыхнул пожар, из-за чего заживо сгорели четверо дет ей.

Малышам было от двух до шести лет, напомнила ТСН.

В тот день отец мальчиков был на работе, а мама с бабушкой поехали в райцентр на базар. За детьми ухаживала тетя. Родственница решила сбегать домой приготовить завтрак, ведь дети играли. Уже за полчаса к ней ворвалась соседка с криком, что дом ее сестры горит.

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Когда приехали пожарные, комната, где были дети, сгорела дотла. Четырех мальчиков нашли уже без признаков жизни.

По предварительной версии, детей загубила неисправная печь. Ее дверца плотно не закрывались. Поэтому, очевидно, жар упал на дрова и матрас, которые лежали возле печки. Семья, где произошла трагедия, в этом доме жила полгода.

Родные говорят, что детей никогда дома не оставляли. И на этот раз без присмотра мальчики были меньше часа, но этого хватило, чтобы произошла трагедия. В селе о семье говорят, что они бедные, но трудолюбивые. Чиновники обещают подыскать погорельцам новое жилье. Ведь мать, которая потеряла четырех деток, снова беременна.

Напомним, что трагедия произошла на Крещение, 19 января, в 11:02 в с. Красноселка Овручского района.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад - 16 января - в частном жилом доме в Одессе возник пожар, в результате чего 3 человека задохнулись.

фото, видео: tsn.ua

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