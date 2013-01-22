Подробности смерти одесского профессора: выбросился из окна из-за позора

Трагическая смерть 80-летнего преподавателя Одесского национального университета им. Мечникова Дмитрия Ищенко, который выпал из окна на четвертом этаже, продолжает обрастать подробностями. Он оставил предсмертную записку о том, что не смог пережить позора.

Милиция отрабатывает версии суицида, однако коллеги и студенты погибшего не верят, что жизнерадостный и набожный человек мог наложить на себя руки, сообщает ТСН.

Профессор отдал половину своей жизни родному филологическому факультету. Он 17 лет возглавлял кафедру русского языка и был для студентов одним из самых любимых преподавателей.

"В четверг мы ему сдавали экзамен. Он был абсолютно жизнерадостный, он был в здравом уме, он шутил", - рассказала студентка 3-го курса Татьяна Очередько.

Мужчину нашли в полтретьего под окнами во внутреннем дворе университета.

"Когда его уже подвезли на каталке к медицинской карете, он еще раз повторил: я хотел закрыть окно...", - вспомнила заведующая кафедрой русского языка Луиза Петрова.

На столе возле открытого окна Дмитрий Ищенко оставил предсмертную записку. Ее содержание очень удивило коллег. В университете как раз готовились к перелицензированию и каждый преподаватель должен был выполнить квалификационные контрольные работы.

"Он написал, что мне не удается справиться с подготовкой заданий, и для меня это момент позора, который я пережить не могу. Никто в это не верит, и мне в это трудно поверить. Думаю, что может были серьезные проблемы со здоровьем, которые открылись вот совсем недавно", - отметил декан филологического факультета Евгений Черноиваненко.

Однако в милиции не сомневаются, что произошло самоубийство. Правда, версий не озвучивают.

Ранее "Главред" сообщал, что на форумах пользователи пишут, что у Ищенко были проблемы с жильем. Он с семьей до сих пор ютился в университетском общежитии. В деканате эту версию отвергают, мол, в ноябре на 80-сятилетие ему подарили ордер на квартиру. Правда, соглашаются - денег на ремонт у доцента не было и он на это жаловался.

Похоронят погибшего, как только правоохранители завершат все необходимые экспертизы.

Фото, видео: tsn.ua

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