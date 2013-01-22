Девушку-самоубийцу из Запорожья подозревают в проституции

В деле о самоубийстве 19-летней Кати Окороковой возник новый поворот. Милиция подозревает, что девушка могла заниматься проституцией, а сам следователь признает, что, возможно, это был и не суицид. Девушка упоминала о каком-то покровителе из Киева, способном помочь ей во всем, обещала удивить родителей дипломом юриста и автомобилем, сообщает "Сегодня".

"Следователь из Киева обзванивает всех соседей и спрашивает, не была ли Катя замечена в проституции. Это что, они уже в таком ее подозревают? Но она была девушка другого поведения и характера!" — рассказала тетя Кати, Ольга Окорокова. А мама Кати, Наталья, уже и сама подозревает, что в убийстве девушки мог быть замешан мужчина.

"Я сейчас уже, когда все прокручиваю в голове, начинаю вспоминать, что она говорила о том, что у нее есть какой-то высокопоставленный знакомый, который ей может сделать все. Парня в последнее время у нее не было. Она весной и летом встречалась с одним, из парикмахеров, а потом рассталась. Мне говорила, что хоть и испытывает к нему симпатию, но это не то, что она хочет. Она искала парня, на которого можно было бы положиться", — рассказала мать девушки.

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В милиции самоубийство уже не рассматривают как основную версию. Об этом рассказал следователь Печерского РУВД, который ведет это дело: "Я не настаиваю, что это самоубийство. Пока отрабатываем все версии". По его словам, до сих пор не закончена химическая экспертиза, которая покажет, были ли следы пороха на руках девушки (если она стреляла сама, то следы должны были остаться).

Мама Кати говорит, что у дочери было много планов. "Она говорила отцу, что хочет машину, ей нравятся черные и белые авто. Папа ей сказал, мол, ты девочка, тебе надо белую, после чего она пообещала нас удивить", - говорит Наталья. Девушка говорила матери, что учит английский, хочет учиться на юриста, что сможет поехать на учебу за рубеж. "Я ей еще говорю, мол, нет у нас денег, а она — что сама справится, самое главное — уметь разговаривать с людьми. Когда мы забирали ее вещи, и правда, обнаружили книги по языку", — говорит Наталья.

Путевки за рубеж Катя тоже оплачивала сама, а на расспросы мамы говорила, что она крутится, и у нее все получается. "Я видела фото из поездок. Она говорит, что ездила с подругами", — вспоминает Наталья. По ее словам, дочь всегда брала трубку, а если не могла говорить, отвечала, что в кино и потом перезванивала. "Она даже никогда не сбрасывала звонок. Чаще всего, говорила, что дома, лазит по интернету. Редко вечером была в кафе", — говорит Наталья.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 января Катю похоронили в Запорожье. Церемония прощания с телом прошла под звуки скрипки, а сама погибшая была одета в белое подвенечное платье.

фото: facenews.ua

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