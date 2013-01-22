У погибших в Луцке иностранцев обнаружена крупная сумма

История с гибелью двоих иностранцев в гостинице Луцка стала обрастать подробностями. Оказалось, после обнаружения тел 16-летней польки и 68-летнего серба правоохранители также нашли в 421-м номере отеля "Свитязь", где жили погибшие, крупную сумму денег.

Кем приходились друг другу погибшие, пока неизвестно. Очевидно, родства между ними нет, сообщает телеканал "Аверс".

Как стало известно журналистам из достоверных источников, оба проводили вечер в интимной обстановке. В номере нашли остатки пищи и начатую бутылку вина. Погибшие были без одежды. Еще один интересный факт: в комнате проявили солидную сумму денег - 16 тысяч долларов.

По предварительным данным иностранцы прибыли на территорию Украины 13 января через таможенный переход "Ягодин".

Любопытно, что мужчина был учредителем предприятия в селе Маяки Луцкого района, сообщают "Основні акценти".

Примерно 4 года он зарегистрировал транспортное предприятие "Юго". Однако на месте, где должна находиться фирма, проживают люди, не имеющие никакого отношения к бизнесу. Фирма в Маяках просуществовала недолго и сейчас ее уже там нет. В свое время на адрес, по которому, якобы, находилось предприятие, приходили письма о неуплате налогов.

Ранее "Главред" сообщал, что никто не слышал звука выстрелов. По предварительной информации, во время ссоры мужчина застрелил девушку, после чего застрелился сам

фото: akcenty.info

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