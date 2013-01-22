На Донбассе шахтер до смерти избил насильника

В Красноармейске Донецкой области шахтер защитил девушку от нападения насильника, а теперь он может оказаться на скамье подсудимых за то, что не рассчитал силы и до смерти избил преступника, пока удерживал его до прибытия милиции.

При этом сын Президента Виктор Янукович-младший уже заступился за невольного убийцу насильника.

Как оказалось, девушка успела позвонить знакомому - он услышал в трубке ее душераздирающий крик. Парень позвонил общей подруге, отчим которой и побежал за 1,5 км на место происшествия, сообщает ТСН.

Вооруженный ножом насильник кинулся драться. Мужчина одолел преступника и удерживал его до приезда милиции и скорой. Девушку госпитализировали с побоями в шоковом состоянии, ее обидчика - без сознания.

"Он поступил без сознания с многочисленными переломами нижней и верхней челюсти, переломами ребер, кровотечением из ротовой полости", - рассказал старший дежурный хирург Красноармейской городской больницы Юрий Долбня.

Через 2 часа 31-летний пациент умер. В милиции говорят, что нападавший ранее уже был судим за насилие. В день совершения последнего преступления также нападал еще на 2 женщин в том же микрорайоне.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям - это изнасилование, совершенное повторно, и удовлетворение половой страсти неестественным способом", - отметила пресс-офицер милиции Красноармейска Юлия Павловская.

Если бы он выжил, ему грозило бы до 10 лет тюрьмы. Однако теперь на 2 года может сесть спаситель девушки.

Любопытно, что сын Президента - нардеп Виктор Янукович-младший заступился за невольного убийцу насильника.

"Думаю, все понимают, что в этом мире мы несем ответственность за каждый поступок. Даже, когда ты искренне стремишься восстановить справедливость. Безусловно, забрать жизнь человека - преступление, и "превышение пределов необходимой обороны" – налицо", - написал он своей странице в Facebook .

"Но, повторюсь, мне искренне жаль этого человека, который не побоялся вступиться за слабого. И я очень надеюсь, что рассмотрение его поступка будет проходить в исключительно законном поле, о чем лично буду настаивать в своих обращениях в правоохранительные органы", - отметил Виктор Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариуполе 25-летний мужчина изнасиловал и ограбил женщину, однако оставил свой паспорт на месте преступления, по которому его вычислили сотрудники милиции.

фото, видео: tsn.ua

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