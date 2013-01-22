ДТП в Харькове: столкнулись 6 легковушек и автобус, есть погибший и раненые

Во вторник, 22 января, на окраине Харькова произошло ДТП, в которое попали 6 легковушки и автобус. При этом погиб один человек, еще два получили ранения.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, что в 8.59 в оперативно-диспетчерскую службу Главного теруправления МЧС в Харьковской области поступило сообщение о ДТП на 518 км трассы Киев – Харьков - Довжанский.

На въезде в Харьков со стороны Чугуева в автобус маршрута "Чугуев-Харьков" врезался автомобиль ВАЗ, который двигался в попутном направлении. После этого в результате экстренного торможения позади автобуса столкнулись несколько автомобилей, среди которых - КІА, "Волга", Mazda, Mitsubishi, Volkswagen .

В результате аварии погиб 42-летняя пассажирка ВАЗа, водитель и пассажир этой же машины получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в Харьковскую больницу.

Для извлечения погибшей и пострадавших привлекалось аварийно-спасательное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части Орджоникидзевского района города Харькова.

С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели высвобождали пострадавших и деблокировали тело погибшей.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 ноября на 482 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

фото: ns.gov.ua

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