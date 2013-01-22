На Херсонщине взрыв полностью разрушил дом, пострадала хозяйка

Около полудня 22 января в частном доме в Новой Каховке Херсонской области произошел взрыв в частном доме.

По информации местных МЧСников, хотя горения от взрыва не произошло, дом он разрушил полностью.

Осмотрев место происшествия, спасатели обнаружили во дворе за руинами 75-летнюю хозяйку дома.

Женщина госпитализирована и находится в реанимационном отделении Центральной городской больницы в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей установлено, что в данном доме никто не жил. Владелица, та самая пострадавшая женщина, проживала постоянно по другому адресу и лишь время от времени наведывалась в этот дом.

На месте происшествия работает взрывотехническая лаборатория УМВД г. Херсон.

Причина взрыва и ущерб устанавливается.

Как ранее писал Главред, 22 января, в девятиэтажном жилом доме по улице Тычины, 5 в Днепровском районе Киева произошел взрыв газа.



Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 14:18. По указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС.



Как выяснилось, взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже. При этом при взрыве последующего горения не возникло.



Во время разведки спасатели обнаружили пострадавшего, который был передан врачам скорой медицинской помощи.



Впоследствии стало известно, что 32-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, включив четыре конфорки газовой плиты.

фото, видео: mns.gov.ua

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