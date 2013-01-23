Жестокая расправа в военной части Житомира: собак взрывали на глазах солдат

В Интернете появилась информация о жутких издевательствах над животными в Житомирской воинской части. Во время учений в части показательно забили собак, а трупы взорвали на глазах у солдат.

О публичной живодерне, которую якобы устроили в воинской части, стало известно от женщин, которые служат здесь по контракту, сообщает ТСН.

По их словам командир бригады лично приказал забить трех бездомных собак саперными лопатами на глазах у солдат. Затем животных взорвали взрывчаткой. И все это для того, чтобы солдаты почувствовали себя, как на войне.

Женщины-военнослужащие боятся увольнения, поэтому о расправе рассказали по телефону. Говорят, собаки жили в части, их подкармливали и любили.

"Их саперными лопатами убивали, а потом им распарывали животы и вкладывали взрывпакеты. Вот эти кишки валялись, лапы собак, оторванные головы", - рассказала женщина.

Командир части на камеру говорить отказался, а в частной беседе все отрицал, мол, приказа убивать собак он не давал, и факта такого не было.

Прокуратура начала проверку жуткого происшествия. В случае, если публичная расправа над собаками подтвердится, командованию может грозить уголовная ответственность.

Между тем военнослужащие говорят, узнают ли проверяющие правду - еще вопрос. Ведь, по их словам, на свидетелей в части начали оказывать сильнейшее давление.

Тем временем к делу подключились и защитники животных, которые собираются требовать увольнения командира. По их мнению, сейчас это собаки, потом могут быть бомжи, а дальше неизвестно что может быть.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одесской области между Ильичевском и селом Молодежным обнаружен крупный собачий могильник. 2 декабря 2011 года в могильник было сброшено более 200 тел убитых собак.

Фото;видео: tsn.ua

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