На Днепропетровщине взорвался снаряд времен Второй мировой, погиб юноша

В Днепропетровской области в селе Днепровокамянка возле частного дома взорвался снаряд времен Второй мировой войны.

В результате чего погиб молодой человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, из-за разорвавшегося боеприпаса погиб молодой хозяин дома 1990 г.р.

Снаряд взорвался 22 января в 19:00. Спасатели позже обнаружили на территории участка еще четыре артиллерийских снаряда (калибра 76мм) и гранату Ф-1. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, ранее авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в городе Сарны Ривненской области на территории железнодорожной станции во время зачистки колеи. Из города Сарны Ровенской области было эвакуировано население.

Фото: litsa.com.ua

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