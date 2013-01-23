Шахтер, избивший до смерти насильника, не жалеет о своем поступке

38-летний шахтер из Красноармейска на Донбассе, который до смерти избил насильника, не жалеет о своем поступке, пишет "Сегодня".

"Если бы случилось еще раз — снова бы вступился за девушку. Здоровья насильнику на девушку хватило, а выжить не хватило?" — говорит он.

Напомним, 17 января около 23:00 мужчина защитил девушку от нападения насильника. Он не рассчитал свои силы и так наказал 32-летнего рецидивиста, что тот умер в больнице. За умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, шахтеру Эдуарду К. грозит до двух лет тюрьмы.

Общественное мнение Донбасса оказалось на стороне шахтера.

"Как это — срок??? Он — герой, а насильник этот — нелюдь! За отстрел таких насильников надо премию давать!" — пишет в интернете Максим Баранник.

Соседи Эдуарда говорят, что он просто не рассчитал своего удара. "А если бы на вас так напали или на вашего ребенка? Он правильно сделал, что защитил. Мужик он нормальный, на шахте работает", — рассказала соседка Светлана Кушнир.

Мама шахтера-защитника Валентина Ильинична очень переживает за своего сына.

"Я понимаю, что это самооборона. Но моя позиция такова, что нужно рассчитывать свой удар, надо было меньше бить. Эдуард парень крепкий, в свое время кикбоксингом занимался. Но надеюсь, что дело рассмотрят по справедливости", — рассказала Валентина Ильинична.

В милиции говорят, что Эдуард пока проходит по делу как свидетель.

"Сейчас идет проверка, проводятся необходимые следственные мероприятия. Данный человек не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, он сейчас свидетель", — пояснил Сергей Милинец, следователь Красноармейского горуправления милиции, который ведет дело.

По словам заместителя прокурора Красноармейской межрайонной прокуратуры Сергея Ковалева, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что преступник мог умереть от любой из полученных им травм.

"После проведения следствия будет принято законное решение. Если будут основания переквалифицировать статью, мы ее переквалифицируем. В данном случае фигурант осуществлял задержание преступника, причинил ему телесные повреждения, которые несовместимы с жизнью", — подчеркивает Сергей Ковалев.

В частности, переквалификация возможна, если следствие докажет, что на защитника девушки насильник бросился первый и с ножом.

В то же время жертва изнасилования, 20-летняя Юля, уже вернулась в Красноармейск из родного поселка. Чувствует себя она, по словам родных, еще очень плохо.

Напомним, вчера, 22 января сын Президента - нардеп Виктор Янукович-младший заступился за невольного убийцу насильника.

"Думаю, все понимают, что в этом мире мы несем ответственность за каждый поступок. Даже, когда ты искренне стремишься восстановить справедливость. Безусловно, забрать жизнь человека - преступление, и "превышение пределов необходимой обороны" – налицо", - написал он своей странице в Facebook.

фото: tsn.ua

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