На Закарпатье двухэтажный автобус с пассажирами упал в реку

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины.
По предварительным данным, на момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 6 пассажиров и 2 водителя.
Четверо пассажиров двумя каретами "скорой помощи" доставлены в Хустскую центральную больницу.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а у двух других диагностированы политравмы средней степени тяжести.
Напомним, 22 января на окраине Харькова произошло ДТП, в которое попали 6 легковушек и автобус. При этом погиб один человек, еще два получили ранения.
Фото: ТУ МЧС Украины в Закарпатской области
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