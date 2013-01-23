На Закарпатье двухэтажный автобус с пассажирами упал в реку

На Закарпатье на автодороге Долина-Хуст в районе села Березово Хустского района рейсовый двухэтажный автобус марки "Вольво" сообщением Киев-Хуст не справился с управлением и с 8-метровой высоты съехал в реку Рика.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины.

По предварительным данным, на момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 6 пассажиров и 2 водителя.

Четверо пассажиров двумя каретами "скорой помощи" доставлены в Хустскую центральную больницу.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а у двух других диагностированы политравмы средней степени тяжести.

Напомним, 22 января на окраине Харькова произошло ДТП, в которое попали 6 легковушек и автобус. При этом погиб один человек, еще два получили ранения.

Фото: ТУ МЧС Украины в Закарпатской области

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