Крымчанка, убившая своих детей и мать, уже находится в психбольнице

Крымчанка, убившая своих малолетних детей и родную мать, находится в республиканской психиатрической больнице, пишет Сегодня.

Как рассказала пресс-секретарь Керченского ГО МВД Украины в Крыму Ирина Можаровская, ей назначена психиатрическая экспертиза: "Ее состояние будут определять соответствующие специалисты. Как долго она продлится, мы пока сказать не можем".

По словам Можаровской, в ходе расследования женщина не называет конкретной причины убийства родных: "У нее нет определенного мотива. Это довольно расплывчатые фразы о том, что в ее жизни было все плохо и ей все надоело. Однако, задержанная хладнокровно показывала и рассказывала об убийстве".

Напомним, в ночь с 15 на 16 января, 34-летняя керчанка убила свою мать, семилетнюю дочь и двухлетнего сына. Женщина перерезала горло родным, пока те спали, а позже вскрыла себе вены. О содеянном она сообщила по телефону брату, а милицию и неотложку вызвала уже его жена.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

фото: kerch.fm

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