На Полтавщине из-за непогоды два автобуса с 50 пассажирами слетели в кювет

В среду, 23 января, около 09:00 в Полтавской области из-за непогоды произошел ряд ДТП – два автобуса с 50 пассажирами слетели в кювет.

О этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Одно ДТП произошло на автодороге Великая Багачка – Красногоровка. Вблизи с. Великая Багачка, маршрутный "Икарус" сообщением "Миргород - Мелитополь" из-за гололеда съехал в кювет. В автобусе находилось 25 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуткое ДТП на Полтавщине: 8 погибших (ФОТО)

Сообщается, что на место происшествия оперативно выехали спасатели и с помощью пожарного автомобиля отбуксировали автобус на дорогу. В результате происшествия водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Через полтора часа спасателям поступили сообщения о том, что вблизи с. Байрак в кювет попал автобус сообщением "Великая Багачка - Никополь" с 25 пассажирами, а на автодороге Великая Багачка - Подол съехала с дороги грузовик DAF.

Спасатели оперативно освободили транспортные средства.

Ранее "Главред" сообщал, что на Закарпатье на автодороге Долина-Хуст в районе села Березово Хустского района рейсовый двухэтажный автобус сообщением Киев-Хуст не справился с управлением и с 8-метровой высоты съехал в реку Рика.

фото, видео: mns.gov.ua

Новости по теме:

На Закарпатье двухэтажный автобус с пассажирами упал в реку

ДТП на Полтавщине: легковушка врезалась в автобус, погибли три человека

В Черниговской области грузовик слетел в кювет (ФОТО)

На одесской трассе слетели в кювет два БТРа