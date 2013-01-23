Стали известны подробности гибели харьковского налетчика с саблей

История с 26-летним мужчиной, который в Харькове с саблей в руках прорывался в здание телерадиокомпании и был застрелен охраной, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что 63-сантиметровый ржавый клинок парень взял у отца-коллекционера, сообщает "Сегодня".

Завтра родители погибшего Сергея З. заберут тело сына из морга. По словам отца, Геннадия Георгиевича, процесс затянулся из-за оформления документов, но, скорее всего, похоронят сына в этот же день.

Стражи порядка уверяют: парень был неадекватен и просил позвать депутата облсовета Олега Каратуманова.

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"Сын действительно пару раз упоминал его фамилию, но не заострял внимания, — говорит отец погибшего, уверяя, что парень раскрыл какой-то заговор. — Возможно, он шел на телевидение, чтобы сделать громкое заявление, а Каратуманов мог бы ему в этом помочь".

При этом оказалось, что злополучная сабля, из-за которой работники госохраны открыли огонь, являлась частью коллекции Геннадия Георгиевича. "Это даже не сабля, а старый ржавый клинок, который пролежал в шкафу много лет. В тот вечер Сережа вышел из дома с ноутбуком, я даже подумать не мог, что он взял оружие", — говорит отец.

Тем временем следователи разбираются, правомерно ли стражи порядка применили оружие, а сотрудники ГСО, которые выезжали на злополучный вызов, продолжают исполнять обязанности

Ранее "Главред" сообщал, что трагедия разыгралась в ночь на понедельник, 21 января. Парень разбил стекло входной двери 5-го подъезда Госпрома, но пробраться в помещение не смог из-за заблокированной "вертушки" на входе. Когда же прибывшие по сигналу тревожной кнопки работники госохраны попытались "выкурить" парня слезоточивым газом на улицу, он рассвирепел и начал размахивать 63-сантиметровой саблей. После серии предупредительных выстрелов правоохранитель выпустил пулю на поражение.

фото: objectiv.tv

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