Жене убитого киевского судьи пригрозили расправой

Жене киевского судьи Сергея Зубкова, в убийстве которого обвинили отца и сына Павличенко, Светлане Зубковой угрожают физической расправой.

Об этом заявила представитель потерпевшей стороны Инна Рафальская, сообщает УНИАН.

"Светлану Зубкову начали преследовать какие-то неизвестные люди и угрожать физической расправой", - сказала Рафальская.

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Адвокат подчеркнула, что вдова судьи написала об этом соответствующее заявление: "Зубкова написала заявление в суд для обеспечения ее безопасности, поскольку угрозы физической расправой она связывает с рассмотрением в Апелляционном суде "дела Павличенко".

Рафальская добавила, что заявление зарегистрировано в суде, и потерпевшая надеется, что теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Главред" сообщал, что, незадолго до своей смерти Зубков рассказывал, что у него в гражданском деле есть люди, с которыми ему очень неприятно общаться и которые создают определенные проблемы. Однако их фамилии судья не называл.

Ранее он никогда не жаловался на свои проблемы на работе, это было впервые. Об этом, возможно, самом главном обстоятельстве могла бы рассказать жена погибшего - именно она во время следствия говорила об угрозах. Однако она не пожелала встретиться и пообщаться с журналистами, и дверь квартиры не открыла.

Ранее "Главред" сообщал, что Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея – к 13 годам тюрьмы за убийство судьи Зубкова, убитого 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

фото: segodnya.ua

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