Астрологи рассказали новые версии гибели девушки-самоубийцы из Запорожья

Свои предположения касательно резонансной гибели 19-летней Екатерины Окороковой, которая якобы покончила с собой 16 января в центре Киева, изложили известные астролог и маг, сообщает Сегодня.

Астролог Влад Росс говорит, что погибшая Катя родилась в крайне фатальный день.

"4 июня 1993 года было лунное затмение. Поэтому она была отмечена как фатальный человек, не долгожитель. Она не была сильна в науке, математике, зато была очень контактным человеком, успешно изучала иностранные языки. Последний год она находилась под большим психологическим давлением, постоянно хотела уехать за рубеж. Могу сказать также, что девушка абсолютно не любила себя, прислушивалась к чужому мнению. Судя по гороскопу, она таки убила себя сама, но под давлением людей. Милиция в таких случаях говорит — довели до самоубийства", — резюмирует он.

Президент Гильдии магов и экстрасенсов Украины Павел Люндишев отчасти согласен с астрологом, но утверждает, что девушка погибла случайно.

"Это не несчастный случай. Я вижу, что девушка пыталась напугать мужчину, смеясь и играя с пистолетом, а выстрелила случайно сама. Мужчина испугался, что он будет замешан в убийстве. Он молодой, чуть за 35, с короткой стрижкой и спортивного телосложения, жилист. У нее в дневнике, который она вела в ноутбуке, описывается этот мужчина, есть его телефон, фото. Он — из высшего звена успешных людей, самостоятелен и обеспечен, женат, есть ребенок. У него большой дом и несколько машин. Мужчина встречался с погибшей недолго и выдавал себя не за того, кто он на самом деле. Но скоро все будет известно", — говорит Люндишев.

Интерьер квартиры, которую снимала погибшая Катя

В то же время, милиция еще не готова поставить точку в деле о "суициде" Екатерины Окороковой.

"Пока новостей нет, мы еще не все проверили", — сообщает начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

В то же время, по данным издания, Катя не повышала квалификацию парикмахера в Академии Владимира Тарасюка, как сказала своей матери, а училась в другой школе.

"Эта девушка не училась в нашей академии, — сказал нам Тарасюк. — Видимо, она врала родителям. Она училась в академии моих учеников ErteQoob, на Левом берегу".

Слова известного парикмахера подтвердила нам директор Академии ErteQoob Ирина Ларина: "Да, Екатерина повышала квалификацию у нас весной, проучилась 1,5 месяца и получила диплом. Очень тихая была девушка, но вполне адекватная".

Как ранее писал Главред, милиция подозревает, что девушка могла заниматься проституцией, а сам следователь признает, что, возможно, это был и не суицид. Девушка упоминала о каком-то покровителе из Киева, способном помочь ей во всем, обещала удивить родителей дипломом юриста и автомобилем,В слайдере в шапке материала размещены фото квартиры, которую снимала погибшая Катя Окорокова.

Фото: facenews.ua, arendavkieve.com

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