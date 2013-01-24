Поножовщина под Одессой: неизвестные вырезали семью

В Малиновском районе вблизи Одессы неизвестные вырезали семью из трех человек.

По информации ГУ МВД Украины в Одесской области, убиты женщины 1959-го и 1995-го годов рождения и мужчина 1994-го года рождения – мать, сын и его подруга, сообщает ТАЙМЕР.

В буквальном смысле искромсаные тела обнаружил в частном доме коллега убитой 53-летней женщины.

По словам мужчины, который до сих пор не может оправиться от шока, в доме ему открылась жуткая картина: помещение было залито кровью, трупы лежали на полу, а у сына его коллеги был вспорот живот. Он рассказал также, что убитая молодая одесситка, которая стала третьей жертвой преступления, была девушкой погибшего мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, на данный момент милиция не озвучила ни одной версии касательно причин и обстоятельств трагедии.

Как ранее писал Главред, в ночь с 15 на 16 января, 34-летняя керчанка убила свою мать, семилетнюю дочь и двухлетнего сына. Женщина перерезала горло родным, пока те спали, а позже вскрыла себе вены. О содеянном она сообщила по телефону брату, а милицию и неотложку вызвала уже его жена.



Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В настоящее время женщина находится в республиканской психиатрической больнице, ей назначена психиатрическая экспертиза

фото: timer.od.ua

Новости по теме:

Крымчанка, убившая своих детей и мать, находится в психбольнице

Опубликованы фото ДТП под Одессой, где погибли три человека

Шахтер, избивший до смерти насильника, не жалеет о своем поступке