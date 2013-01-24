В Одессе убили сотрудницу букмекерской конторы, есть подозреваемый

Сотрудники частного охранного предприятия утром 23 января нашли в центре Одессы 32-летнюю раненую женщину.

Происшествие случилось около 8 часов утра в букмекерской конторе на улице Садовой. Охранники вызвали "скорую", а врачи в 8:15 констатировали смерть женщины, сообщает Одесса. В городе.

В настоящее время правоохранители обнародовали запись с камер видеонаблюдения и фото подозреваемого в совершении преступления.на месте работают сотрудники милиции.

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Как сообщает пресс-служба облУВД, милиция разыскивает мужчину славянской внешности. В момент убийства он был одет в светло-синие джинсы, темную куртку. На нем также были черные туфли и перчатки. Особые приметы: длинные темные волосы с пробором посредине головы.

Всех, кто узнал парня или владеет какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по телефону: 7262853, 7998470, 7016530 или 7794061. Правоохранители обещают анонимность.

Как ранее писал Главред, в тот же день в частном доме неподалеку от Одессы произошло тройное убийство. Неизвестные вырезали целую семью – женщин 1959-го и 1995-го годов рождения и мужчину 1994-го года рождения – мать, сына и его подругу.

фото, видео: od.vgorode.ua

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