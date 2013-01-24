В центре Ужгорода найден труп мальчика с мешком на голове

В центре Ужгорода в дренажном колодце для стока воды нашли труп мальчика с мешком на голове.

Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на ЦОС УМВД Украины в Закарпатской области.

На месте находки обнаружили много крови, что свидетельствует о том, что мальчика долго били.

Колотых ранений на теле пока не обнаружили. Сейчас продолжаются следственные действия.

Источники Мукачево.net отмечают, что ромы искали пропавшего мальчика уже больше недели, а об исчезновении сообщили правоохранителям только несколько дней назад.

Также источники в правоохранительных органах отмечают, что тело пролежало в подвале около недели.Все это время милиция искала Степана Баджо, 2000 года рождения, жителя г. Ужгород. В полдень 14 января мальчик ушел из дома, по его словам, он отправился в интернет клуб. С тех пор его место нахождения было неизвестно.

Напомним, на Буковине в колодце нашли труп, пролежавший там полгода. Колодец в котором обнаружили тело находится возле школы в центре села.

Фото: mukachevo.net

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