Стали известны подробности тройного убийства в Одессе

Тройное убийство, которое произошло на окраине Одессы, стало обрастать подробностями. После стрельбы жертв добивали ножом. При этом оказалось, что жестко вырезанную семью можно было еще спасти - раненый 18-летний парень вызвал "скорую", однако врачи уехали, наткнувшись на запертые двери, сообщает "Сегодня".

53-летняя владелица дома Наталья Д., ее 18-летний сын Александр К. и 17-летняя девушка сына Дарья Н. были найдены мертвыми в пристройке частного дома. "По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины ("Убийство")", — пояснил глава пресс-службы одесской милиции Владимир Шаблиенко.

Сейчас правоохранители допрашивают отчима - Николая, подозревая, что он мог быть причастен к убийству.

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"Сожителя погибшей знали в поселке как неуживчивого и скандального человека. Он ссорился с соседями, ходил с ножом по улицам. Поздно вечером в день убийства видели, как он уходил в сторону лесопосадки. По предварительной версии, Николай выпил и поссорился с женой и пасынком. Начал бить жену, пасынок вмешался. Из-за этого Николай и убил всю семью. Задержали его на следующий день. Но стать подозреваемым он может только тогда, когда следователь вынесет ему соответствующее письменное уведомление (по новому УПК)", — рассказал источник издания в одесской прокуратуре.

Кстати, по его словам, жертв добивали ножом после стрельбы: "По предварительным данным, 22 января около 22:27 в этих людей несколько раз выстрелили из дробовика. У погибшей Натальи, помимо ножевых, огнестрельное ранение левого предплечья и левого тазобедренного сустава. У Дарьи — одно огнестрельное ранение. А у Александра — два огнестрельных ранения в живот".

Скорая была, но уехала. Старший сын погибшей хозяйки дома — Сергея рассказал, что его младший брат Александр, получив несколько ранений, был еще жив и даже пытался вызвать скорую помощь: "Саша успел позвонить в скорую, об этом есть запись у следователя, сообщив, что в доме на Виноградной стреляли и убили маму и его девушку. Он в этот момент был еще жив. Скорая помощь приехала, но врачи не смогли зайти в дом — дверь была заперта. И медики спокойно уехали, не сообщив в милицию о вызове. Я уверен, что если бы они сделали все по инструкции — вызвали милицию, то брата еще можно было спасти".

Слова Сергея подтвердил наш источник в правоохранительных органах. "Звонок в скорую действительно был, сейчас разбираемся, почему медики не сообщили в милицию".

Ранее "Главред" сообщал, что буквально искромсанные тела обнаружил в частном доме коллега убитой 53-летней женщины. По его словам, в доме ему открылась жуткая картина: помещение было залито кровью, трупы лежали на полу, а у сына его коллеги был вспорот живот.

фото: timer.od.ua

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