В Мексике погибла еще одна украинка

В Мексике погибла одна гражданка Украины. Ею стала 26-летняя Кристина Крикун. Девушку, как профессиональную танцовщицу, пригласили выступить с шоу-балетом в нескольких ночных клубах Мехико, сообщает "Сегодня".

Рабочая виза, выданная на месяц, заканчивалась, и Кристина скоро должна была улетать домой в Николаев, но вечером 19 января произошла трагедия. Девушка с подругой возвращались на такси с работы. Кристина сидела рядом с водителем, а подруга – на заднем сидении.

По рассказам близких друзей семьи, водитель не справился с управлением и врезался в стену здания. Кристина погибла на месте, за жизнь ее подруги борются медики – девушка в реанимации. Водитель не пострадал.

Родные Кристины обивают пороги посольства Мексики в Украине, ведь они до сих пор не могут забрать тело единственной дочери на родину. Мексиканская сторона заявила, что его транспортировка обойдется в 30 тысяч долларов.

Ранее "Главред" сообщал, что в штате Юкатан на юго-востоке Мексики был найден мертвым украинский турист. Его могли убить из-за крупной суммы денег. По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего Александра Батичко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль напрокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличностью, а в его сумке служащие фирмы видели крупную сумму денег.

фото: segodnya.ua

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