Закарпатский чиновник, чей джип убил мать с ребенком, признан психбольным

Павел Нагорный - директор Хустского филиала "Закарпатгаза" - чей джип устроил смертельное ДТП, где погибли два человека - 32-летняя мать с 7-летним ребенком - и еще двое детей отказались на больничной койке, не может предстать перед судом.

Львовские эксперты диагностировали у подозреваемого психические расстройства, сообщает ТСН.

"На основании профессионального вывода должностному лицу изменили арест на принудительное лечение в психушке. Родственники погибших в этих выводах сомневаются, ведь чиновник родом именно из Львовщины. По мнению потерпевшей стороны, больной человек не мог длительное время занимать ответственную руководящую должность.

"С поддержкой друзей и знакомых я держусь. Племянница моя еще в аппаратах, в пластинах. Она не в гипсах, но еще лежит. А Петрик мой, с ручками у него уже все хорошо. Даже уже в снежки играли", - рассказал муж и отец погибших в ДТП Виталий Пригара.

Виновник аварии скрылся. И по крайней мере за управление в нетрезвом состоянии, а именно на этом настаивали многочисленные свидетели, отвечать уже не будет, ибо анализа крови у него так и не приняли.

"Инкриминировать вину в совершении преступления в состоянии опьянения необходимо с медицинским заключением о степени опьянения. Такого вывода у нас нет. Время потеряно", - признался Хустский межрайонный прокурор Иван Кайло.

В прокуратуре убеждают, что за смерть 2-х человек должностному лицу таки придется отвечать. Прокурор поддержал ходатайство родственников о повторной экспертизе на вменяемость - ее хотят заказать уже киевским экспертам.

"Срок привлечения к ответственности 10 лет, согласно срокам давности. А потому, сколько бы времени не лечился, но на протяжении срока давности лицо все равно, если выздоровеет, будет представлено перед судом", - отметил государственный обвинитель.

Ранее "Главред" сообщал, что результате ДТП женщина с многочисленными травмами - закрытый перелом левого плеча, тяжелый травматический шок, перелом обеих голеней, перелом бедер - умерла в реанимационном отделении Хустской ЦРБ, а ее 7-летняя дочь Вероника, ученица 2-го класса, - умерла по дороге в больницу.

Еще двое детей - 9-летний Петя и 2-летняя Яна - были госпитализированы. Мальчик получил открытый перелом костей левого предплечья в нижней трети, закрытый перелом костей правого предплечья, перелом ребер, перелом костей левой голени, у девочки была закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза, перелом двух костей бедер, тупая травма живота, рваные раны лица.

фото, видео: mukachevo.net, tsn.ua

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