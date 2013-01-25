На донецкой шахте погибли два горняка

24 января в Донецкой области в селе Краснодарское Торезского городского совета на шахте ООО "Вуглесервис" горными породами смертельно травмировало 2 горняков

Как сообщили в пресс-службе ГЧС, горные породы обрушились в откаточном штреке при проведении работ по перекреплении выработки.

Напомним, 12 января, на шахте "Северная" госпредприятия "Дзержинскуголь" (г.Дзержинск, Донецкая обл) горняка засыпало углем. ЧП произошло при загрузке угля в орт.

Как сообщал ранее Главред, 3 января в 5:20 в "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" произошел спонтанный выброс метана без вспышки в районе конвейерного штрека второй западной лавы пласта 14 на пятом блоке (проходческий участок №6).



В момент происшествия под землей находились 300 горняков. Трое горняков в результате выброса метана погибли.

фото: mns.gov.ua

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