В Сумах повесился 20-летний парень: "жизнь достала"

В Сумах 24 января повесился 20-летний студент естественного факультета местного государственного педагогического университета.

По словам начальника сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, самоубийцу нашли повешенным на дереве в овраге возле общежитий, сообщает УНИАН.

"Речь идет именно о самоубийстве. Установлен свидетель, которому погибший, уроженец поселка Октябрьский Белопольского района, по телефону жаловался на свои неурядицы, мол, "жизнь достала". В прошлом году его отчислили из числа студентов, а в этом году снова приняли на учебу", – сообщила Биганова.

При этом она отметила, что оснований для открытия уголовного производства по этому факту нет.

Как ранее писал Главред, в селе Голошинцы Подволочискго района Тернопольcкой области в хозяйственной постройке нашли повешенной ученицу 9-го класса местной школы.

Милицейской проверкой установлено, что причиной самоубийства девушки стала неразделенная любовь.

"По данным следствия девочка жила в хорошей семье, в школе дела у нее шли нормально. В связи с этим главной версией самоубийства и начали рассматривать неразделенную любовь", – сообщили правоохранители.

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