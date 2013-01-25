В Ужгороде по горячим следам поймали убийцу цыганского мальчика

Милиция по горячим следам задержала человека, подозреваемого в убийстве в Ужгороде ромского мальчика Степан Баджо, 2000 года рождения, труп которого с мешком на голове был найден в в дренажном колодце для стока воды.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"), сообщает UA- Reporter.com.

Задержанный Арсен Т. (также ром) рассказывает, что 14 января около десяти вечера распивал со Степаном спиртные напитки и в какой-то момент между ними возникла ссора. В пылу словесной перепалки парень схватил железный прут и принялся изо всей силы избивать им младшего собутыльника. Поняв, что мальчик мертв, он попытался засунуть его в мешок, а затем просто сбросил в дренажный колодец...

Многие местные жители по фотографии узнали в мальчике музыканта, который играл ранее на гитаре на улице Корзо, сообщает Сегодня. Так он с 5-ти лет зарабатывал деньги для своей семьи. Исполнял мальчик различные известные песни, пел очень талантливо и выразительно. Прохожие с удовольствие слушали его песни.

Кроме того, Степа принимал участие в одном из телевизионных шоу.

Как ранее писал Главред, 24 января в центре Ужгорода в дренажном колодце для стока воды нашли труп мальчика с мешком на голове. Как выяснилось позже, это был 13 летний Степан, который находился в розыске как без вести пропавший.

14-го января мальчик ушел из дому в интернет-клуб, и так не вернулся домой. Сперва семья занималась поиском самостоятельно, но когда поняли что сына им не найти, 17 января подали заявление в милицию.

фото, видео teleoperator.at.ua

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