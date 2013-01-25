В Херсоне нашли мертвой пропавшую школьницу

В Херсоне было найдено тело 10-летней школьницы Русланы Свищевой, которая пропала 2 января.
Обнаженное тело девочки обнаружили в мусорном баке, передает УНИАН.
В милиции отметили, что труп был найден в 2,5 километрах от места жительства школьницы.
По предварительным выводам экспертов, девочка погибла в результате удушения.
Криминалисты определили, что смерть ребенка наступила 19 дней назад.
На поимку убийцы ориентирован весь личный состав милиции города и области.
Милиция разыскивает подозреваемого в совершении убийства, однако он пока еще не задержан.
Напомним, 2 января стало известно о пропаже школьницы из пригорода Херсона поселка Киндийка. Мать пропавшей пятиклассницы обратилась в милицию только 3 января.
Женщина заявила, что семья поздно обнаружила исчезновение ребенка, поскольку думала, что девочка пошла в гости к бабушке, которая живет на соседней улице, а бабушка считала, что внучка находится дома.
После обращения в милицию правоохранители начали широкомасштабные поиски пропавшей девочки.
фото: vppress.ru
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