В Херсоне нашли мертвой пропавшую школьницу

В Херсоне было найдено тело 10-летней школьницы Русланы Свищевой, которая пропала 2 января.

Обнаженное тело девочки обнаружили в мусорном баке, передает УНИАН.

В милиции отметили, что труп был найден в 2,5 километрах от места жительства школьницы.

По предварительным выводам экспертов, девочка погибла в результате удушения.

Криминалисты определили, что смерть ребенка наступила 19 дней назад.

На поимку убийцы ориентирован весь личный состав милиции города и области.

Милиция разыскивает подозреваемого в совершении убийства, однако он пока еще не задержан.

Напомним, 2 января стало известно о пропаже школьницы из пригорода Херсона поселка Киндийка. Мать пропавшей пятиклассницы обратилась в милицию только 3 января.

Женщина заявила, что семья поздно обнаружила исчезновение ребенка, поскольку думала, что девочка пошла в гости к бабушке, которая живет на соседней улице, а бабушка считала, что внучка находится дома.

После обращения в милицию правоохранители начали широкомасштабные поиски пропавшей девочки.

фото: vppress.ru

Новости по теме:

Стали известны подробности тройного убийства в Одессе

В центре Ужгорода найден труп мальчика с мешком на голове

В Тернополе новорожденного выбросили в мусорник

В Харькове мертвого младенца бросили под мусоропроводом