В центре Загреба прогремел взрыв: задержаны 5 человек

В Загребе хорватская полиция задержала 5 мужчин в связи со взрывом, сообщают хорватские СМИ.

"Задержаны пятеро мужчин из околицы города Шибеник. Их обвиняют в причастности к взрыву, что произошел в среду утром, 23 января, в центре Загреба, на площади Елашича", - пишет хорватская газета Jutarnji List.

По информации издания, на след организаторов взрыва удалось выйти после просмотра видеозаписи камеры видеонаблюдения, установленной на площади Елашича. Видеозапись зафиксировала момент, когда один из злоумышленников, приблизившись к памятнику Елашичу, установленному на площади, бросил в него взрывчатку.

Информацию о задержании нескольких человек, подозреваемых в причастности к взрыву, подтвердила газете пресс-секретарь хорватской полиции Елена Бикич.

Напомним, 16 января, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в центральном районе Чаррахи-е Садарат. В этом месте расположен ряд правительственных зданий, включая Национальное управление безопасности (NDS) Афганистана, штаб-квартиру полиции и Министерство внутренних дел, а также несколько посольств западных стран.



Перед взрывом слышалась стрельба.

фото: .jutarnji.hr

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