В Запорожье КамАЗ протаранил маршрутку, есть жертвы

Маршрутное такси (предположительно 5-я марка) столкнулось с КАМАЗом, сообщает РепортерUA
По словам председателя независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко, авария довольно серьезная.
"Грузовик занесло на дороге, у него оторвался прицеп, который и сбил маршрутку. На место происшествия выезжало 5 машин скорой помощи, из которых 3 реанимации. Пострадало 6 человек. Один человек погиб на месте ДТП", – рассказал он.
Как ранее писал Главред. начиная со вчерашнего дня из-за снежных заносов в Запорожье произошло по меньшей мере 4 ДТП, в одном из которых также пострадали пассажиры маршрутки.
фото, видео reporter-ua.com
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