В Запорожье КамАЗ протаранил маршрутку, есть жертвы

Утром 26 января в Запорожье на трассе Харьков–Симферополь в Шевченковском районе произошла крупная авария с жертвами и пострадавшими.

Маршрутное такси (предположительно 5-я марка) столкнулось с КАМАЗом, сообщает РепортерUA

По словам председателя независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко, авария довольно серьезная.

"Грузовик занесло на дороге, у него оторвался прицеп, который и сбил маршрутку. На место происшествия выезжало 5 машин скорой помощи, из которых 3 реанимации. Пострадало 6 человек. Один человек погиб на месте ДТП", – рассказал он.

Как ранее писал Главред. начиная со вчерашнего дня из-за снежных заносов в Запорожье произошло по меньшей мере 4 ДТП, в одном из которых также пострадали пассажиры маршрутки.

фото, видео reporter-ua.com

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