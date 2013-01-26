На Донбассе под обрушившейся крышей депо погиб человек

В вагонном депо города Волноваха Донецкой области обрушившаяся кровля цеха убила 37-летнего рабочего.

Об этом 26 января сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"26 января в 07:30 в г. Волноваха по ул. Шевченко на территории вагонного депо ГП "Донецк-железная дорога" произошло разрушение кровли колесо-роликового цеха, который арендует ООО "Лен-транс". Площадь разрушения – 600 кв. м", – говорится в сообщении.

На время ЧП в здании находились 3 человека. В результате обрушения погиб старший мастер колесо-роликового цеха 1976 года рождения.

Причины ЧП устанавливаются.

Как ранее писал Главред, 24 января в Донецкой области в селе Краснодарское Торезского городского совета на шахте ООО "Вуглесервис" горными породами смертельно травмировало 2 горняков

Как сообщили в пресс-службе ГЧС, горные породы обрушились в откаточном штреке при проведении работ по перекреплении выработки.

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