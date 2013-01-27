Под Донецком перевернулся автобус с музыкантами из группы "С.К.А.Й."

Автобус группы "С.К.А.Й." попал в ДТП по дороге из Одессы в Донецк.
Автобус с музыкантами перевернулся и вылетел с трассы, сообщает 20minut.ua со ссылкой на страницу в соцсети участника группы "С.К.А.Й." Юрия Мозиля.
"Ехали в Донецк на концерт. Микроавтобус попал на ледяной участок, нас сильно понесло, развернуло, выбросило за край дороги и мы перевернулись где-то с высоты 3-х метров", - сообщает Мозиль.
Все живы и практически здоровы, у некоторых участников небольшие травмы и ушибы.
"Микроавтобус, слава Богу, оказался крепким. Другие участники транспортного движения помогли поставить микроавтобус на колеса и, после того как отошли от шока и привели в порядок в меру возможностей себя и авто мы поехали дальше", - рассказал Юрий Мозиль.
Напомним, по Украине на эти выходные объявлено штормовое предупреждение. На территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, порывы ветра 17-22 м / с, метели, снежные заносы.
Из-за непогоды сотри автомобилей застряло в снежных пробках по всей Украине.
Фото: 20minut.ua
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