В Харьковской колонии повесился заключенный

В воскресенье, 27 января, в Харькове в Алексеевской исправительной колонии (№ 25) заключенный вор покончил жизнь самоубийством.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области сообщает УНИАН.

Тело 37-летнего мужчины, который совершил суицид через повешение, было обнаружено в помещении склада около 07.00.

Данный случай внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, прокуратура Дзержинского района Харькова внесла сведения в ЕРДР и начала расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Самоубийца, приговоренный за кражу к 4,5 года заключения, отбывал наказание в Алексеевской колонии с ноября 2011 года.

Ранее "Главред" сообщал, что в одной из харьковских колоний заключенный совершил самоубийство. Мужчина решился свести счеты с жизнью в знак протеста. По словам дежурного, мужчина был ВИЧ-инфицирован и состоял на учете как психически неуравновешнный.

фото: dozor.com.ua

Новости по теме:

На Львовщине в исправительной колонии совершенно самоубийство

В исправительной колонии Донецка совершена попытка группового самоубийства

В харьковской колонии произошло самоубийство

Инспектор Каменской колонии, пытавшийся застрелиться, умер в больнице