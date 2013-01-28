Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Одессе

Милиция отрапортовала о поимке подозреваемого, хладнокровно вырезавшего сразу троих человек в Одессе. Злоумышленник был задержан в Житомире.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУБОП МВД сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Убийцей оказался 51-летний сожитель одной из убитых. Сразу после задержания он признался в содеянном.

Установлено, что в последнее время пара постоянно ругалась. Во время последней ссоры мужчина убил и жену, и оказавшихся рядом подростков, причем сделал это с особой жестокостью.

"Поражает жестокость совершенного убийства, злоумышленник явно желал смерти потерпевших, сначала он совершил несколько метких выстрелов из обреза охотничьего оружия, а потом еще и нанес ножевые ранения", - отмечается в милицейском отчете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в частном доме на ул.Виноградной в Одессе обнаружили три тела - 54-летней хозяйки, продавщицы магазина, ее 17-летнего сына, студента ПТУ, и его 16-летней подруги, школьницы.

фото: timer.od.ua

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