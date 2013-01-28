В Николаеве "Газель" сбила на переходе трех милиционеров

В Николаеве микроавтобус "Газель" на пешеходном переходе сбил трех работников милиции – двух майоров и одного лейтенанта.

ДТП произошло в пятницу, 25 января, около 15:00 на улице Генерала Карпенко, сообщают Новости-N.

По словам свидетелей, водитель автобуса затормозил, но "Газель" занесло на скользкой дороге, она вылетела на обочину и ударилася в фонарный столб, сбив при этом трех человек на пешеходном переходе.

Все пострадавшие являются сотрудниками милиции и служат в дежурной части Заводского РОВД Николаева.

Один из сбитых, майор, получил серьезную черепно-мозговую травму. В больнице его сразу поместили в реанимацию, а позже перевели в отделение нейрохирургии. Двое других милиционеров получили менее серьезные повреждения.

По факту ДТП ведется расследование. Свидетели подтверждают, что в момент аварии пешеходы переходили улицу на зеленый свет.

По одной из версий "Газель" могло занести из-за того, что микроавтобус был "обут" в летнюю резину.

Как ранее писал Главред, Министерство внутренних дел подало на рассмотрение Кабмина проект постановления о внесении дополнений в правила дорожного движения. ГАИ инициирует наказание водителей за использование несезонных шин. В частности, они предусматривают санкции за использование шин, не соответствующих сезону.

Также в 2013 году инспекторы ГАИ будут строже следить за использованием водителями ремней безопасности. За непристегнутый ремень предусматривается штраф в размере 51-85 грн.

"Мы считаем, что такая норма должна быть в ПДД. Инспекторы будут останавливать автомобили в случае нарушения водителями правил дорожного движения и заодно обращать внимание и на шины автомобиля", - рассказал начальник Центра безопасности дорожного движения департамента ГАИ Сергей Будник.

фото: novosti-n.mk.ua

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