Установлена личность убийцы работницы букмекерской конторы в Одессе

Одесская милиция установила личность мужчины, разыскиваемого по подозрению в совершении убийства 32-летней сотрудницы букмекерской конторы, которое произошло 23 января в здании на улице Садовой в Одессе.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Одесского городского управления ГУ МВД Татьяна Хмельницкая, сообщает Думская.

"Личность мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудницы букмекерской конторы на Садовой, установлена. Проводятся оперативные мероприятия по его розыску", – отметила она.

Приметы подозреваемого: был одет в светло-синие джинсы, темного цвета куртку, черную обувь и перчатки, имеет длинные и темные волосы с пробором посередине головы. Милиция обращается с просьбой помочь установить местоположение подозреваемого.

"Он заезжий, не наш. Где-то залег. Нам очень пригодится любая информация от граждан, которая поможет его задержать. В свою очередь, мы гарантируем полную анонимность и вознаграждение", – также подчеркнула Хмельницкая.

В то же время, ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что этого человека подозревают в еще одном убийстве. Несколько лет назад он якобы зарезал свою жену. В милиции эту информацию пока не комментируют.

Как ранее писал Главред, 23 января в помещении букмекерской конторы на ул. Садовой в Одессе неизвестный зарезал женщину – работницу заведения.

Используя записи видеокамер одесские правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве 32-летней Светланы Н.

Напомним, что это уже было четвертым убийством в Одессе за те сутки: утром 23 января на ул. Виноградной в Малиновском районе области были найдены трупы зарезанных 53-летней женщины, 19-летнего парня и 18-летней девушки.

фото: dumskaya.net

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