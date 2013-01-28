На Львовщине 86 горняков не могут выбраться из шахты

Во Львовской области 86 горняков шахты "Надежда" не могут выбраться на поверхность из-за обесточивания шахты.

По данным теруправления Госгорпромнадзора в Львовской области, 28 января на имя начальника теруправления Юрия Царика поступила факсограмма от директора ГОАО "Шахта "Надежда" Николая Криштопы о том, что в 15.12 шахта "Надежда" была полностью отключена от электроснабжения. На момент отключения в шахте находились 86 работников. сообщает УНИАН

"По состоянию на 17.00 сообщений о несчастных случаях нет", - отметили в теруправлении Госгорпромнадзора.

В связи с угрозой жизни и здоровью работников в действие введен план ликвидации аварии, для эвакуации горняков на шахту выехало отделение Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда. В сообщении теруправления отмечается, что отключение от электроснабжения грозит загазованностью и затоплением горных выработок шахты, а прекращение работы котельной – замерзанием теплосетей шахты и прекращением отопления города Сосновка.

Как ранее писал Главред, 24 января в Донецкой области в селе Краснодарское Торезского городского совета на шахте ООО "Вуглесервис" горными породами смертельно травмировало 2 горняков. Горные породы обрушились в откаточном штреке при проведении работ по перекреплению выработки.

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