Львовских горняков благополучно подняли на поверхность.

Горняков шахты "Надежда", что на Львовщине, подняли на поверхность.

Об этом со ссылкой на горноспасателей сообщает 5 канал.

Напомним, около трех часов дня 28 января шахта была полностью отключена от энергоснабжения, и 86 шахтеров оказались в ловушке под землей.

Энергоснабжение на данный момент возобновили, однако, надолго ли – неизвестно.

Как ранее писал Главред, в связи с угрозой жизни и здоровью работников в действие был введен план ликвидации аварии – для эвакуации горняков на шахту выехало отделение Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда.

В сообщении теруправления Госгортехнадзора отмечается, что отключение от электроснабжения грозит загазованностью и затоплением горных выработок шахты, а прекращение работы котельной – замерзанием теплосетей шахты и прекращением отопления города Сосновка.

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