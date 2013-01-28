Львовских горняков благополучно подняли на поверхность.

Горняков шахты "Надежда", что на Львовщине, подняли на поверхность.
Об этом со ссылкой на горноспасателей сообщает 5 канал.
Напомним, около трех часов дня 28 января шахта была полностью отключена от энергоснабжения, и 86 шахтеров оказались в ловушке под землей.
Энергоснабжение на данный момент возобновили, однако, надолго ли – неизвестно.
Как ранее писал Главред, в связи с угрозой жизни и здоровью работников в действие был введен план ликвидации аварии – для эвакуации горняков на шахту выехало отделение Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда.
В сообщении теруправления Госгортехнадзора отмечается, что отключение от электроснабжения грозит загазованностью и затоплением горных выработок шахты, а прекращение работы котельной – замерзанием теплосетей шахты и прекращением отопления города Сосновка.
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