В Николаеве BMW, спасая пешехода, снес 10 метров чугунной ограды

Вечером 28 января в центре Николаева автомобиль BMW вылетел с проезжей части и врезался в чугунную ограду.

Водитель объяснил, что автомобиль занесло, когда слева, наперерез движущейся машине выскочил пешеход, сообщают Новости-N.

Водитель резко затормозил, отчего "бумер" и ушел в занос на обледенелой дороге. Машина врезалась в чугунную решетку, ограждающую бульварную часть проспекта. Автомобиль снес несколько секций ограждения и остановился.

Виновник-пешеход, по словам водителя, сбежал.

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В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил значительные механические повреждения. Разбиты также четыре секции чугунной ограды.

Как ранее писал Главред, 25 января в Николаеве микроавтобус "Газель" на пешеходном переходе сбил трех работников милиции – двух майоров и одного лейтенанта.

Все пострадавшие являются сотрудниками милиции и служат в дежурной части Заводского РОВД Николаева.

По одной из версий "Газель" могло занести из-за того, что микроавтобус был "обут" в летнюю резину.

фото: novosti-n.mk.ua

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