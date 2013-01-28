В Одесской области изнасиловали школьницу — насильники до сих пор на свободе

На Одесчине произошел громкий скандал. Насильники, надругавшиеся над школьницей два месяца назад, не скрываясь гуляют на свободе.

Двоих мужчин — рыбинспектора и его приятеля рыбака — обвиняют в групповом изнасиловании школьницы. И хотя родители изо всех сил пытаются добиться справедливости, а следствие по этому делу уже идёт несколько месяцев, подозреваемые до сих пор на свободе, сообщает Aтв.odessa.

Родители жалуются: до сих пор все экспертизы не собраны, обвиняемые на свободе. Люди уверены: будь на месте их дочки депутатский ребёнок, всё было бы по-другому.

14-летняя Светлана Шаповалова вечером гуляла со своей подругой. Потом подруга встретила дальнего 23-летнего родственника Геннадия, затем к ним ещё присоединился знакомый Геннадия — 30-летний Константин на своей машине. Девушка рассказывает, что мужчины предложили им с подругой прокатиться в гости к Геннадию. Вначале Светлана отказалась, но потом её уговорили. В гостях мужчины начали пить водку, девушки отказались. Через час Света попросила отвезти её домой, но вместо того чтобы отвезти домой, пьяный тридцатилетний мужчина завёз её в поле и изнасиловал. Потом насильник помог ей одеться и повёз обратно к своему 23-летнему приятелю, где издевательства над Светой продолжились.

Уже под утро школьницу отпустили, и она добралась домой. Всё это время родители думали, что Светлана ночевала у подруги, как часто делала до этого. Узнав о случившемся, мать вызвала милицию. Девушке назначили ряд экспертиз, в милиции открыли уголовное производство по статье изнасилование.

По словам Григория Баранова, начальника следственного отделения Овидиопольского РОВД, в данное время проводится досудебное расследование, лица, совершившие данное преступление, установлены. Назначены и проводятся ряд экспертиз, есть уже некоторые заключения. Факт изнасилования предварительно подтверждается.

Однако с момента изнасилования прошло больше двух месяцев, а обвиняемые до сих пор на свободе, сокрушается мать Светы. Женщина не верит в объективность следствия, ведь юристы говорят: обычно при таких тяжких обвинениях, да ещё если они при этом подтверждаются экспертизами, подозреваемых отправляют в СИЗО.

По словам Баранова, мера пресечения не избрана в связи с тем, что этот вопрос обсуждался и с прокуратурой района. Связано это с тем, что пока не получены данные всех экспертиз и недостаточно доказательств для избрания самой суровой меры пресечения, как содержание под стражей.

А изнасилованная девушка до сих пор проходит реабилитацию. Когда она пыталась убежать во время первого изнасилования, насильник очень сильно бросил её спиной о землю. Теперь Света не может нормально ходить и испытывает постоянные боли, сейчас её здоровьем занимаются медики.

А насильники, по словам соседей, спокойно бывают дома и вообще являются нормальными, не конфликтными людьми. Младший якобы работает в местной рыбинспекции, а старший — профессиональный рыбак.

По словам матери Светланы, сейчас эти "хорошие" люди пытаются всячески спустить дело на тормозах, предлагают за молчание деньги.

Как ранее писал Главред, в Красноармейске Донецкой области шахтер защитил девушку от нападения насильника, а теперь он может оказаться на скамье подсудимых за то, что не рассчитал силы и до смерти избил преступника, пока удерживал его до прибытия милиции.

фото: скриншот atv.odessa.ua

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