На Донбассе женщина погибла с недоношенным ребенком

В городке Красный Лиман Донецкой области произошел жуткий случай — в результате преждевременных родов молодая женщина погибла после вместе с недоношенным младенцем. При этом муж застал во флигеле (на фото) ее еще теплой, сообщает "Сегодня".

Трагедия произошла в семье 49-летнего Сергея Пшеничного и 29-летней Елены Куклиной. Семья, по словам родственников и соседей, была обычной для городка. "Сергей работает дальнобойщиком, деньги в семье были, хоть и очень скромные, а Лена дома была, на хозяйстве", — рассказала соседка семьи Валентина.

Утром 16 января Сергей, как обычно, ушел на работу, а женщина, которая была на 8-м месяце, осталась дома с детьми (в семье было двое мальчиков — двух и четырех лет). Затем у Елены начались преждевременные роды, но вместо того чтобы вызвать скорую или набрать мужа (они до этого постоянно созванивались, но женщина на на что не жаловалась. — Ред.) она пошла во флигель возле дома.

Во флигеле во время неудачных родов ребенок умер, а Елена пошла домой. Старший сынишка смог набрать номер папы и сказал: "Мама крепко заснула, мы не можем ее разбудить". Сергей прилетел с работы около 12 дня и застал жену еще теплой: она лежала, скрутившись, положив руки под голову.

Хотя райбольница находится в пяти минутах езды от дома Сергея и Елены, но неотложка приехала через двадцать минут. Врачи констатировали смерть женщины от сильной потери крови. Как рассказали в горуправлении милиции, судмедэкспертиза не обнаружила на женщине следов насильственной смерти. Новорожденного мальчика нашли во флигеле — умер при родах из-за многочисленных переломов ребер и черепно-мозговой травмы.

Местные медики вспомнили, что до этого у Куклиной родился еще один ребенок, который умер в больнице. "Учитывая это, как можно было даже не встать на учет — это полная безответственность!" — говорят врачи.

"Роды, даже третьи, не настолько быстрый процесс, чтобы не успеть вызвать скорую, — говорит Татьяна Макарчук, замглавного врача донецкой горбольницы №3, — Женщина, которая хочет родить здорового ребенка, не только встает на учет в женскую консультацию, но и обследуется до и после беременности, выполняет все рекомендации врача"

Чрезвычайное происшествие (смерть женщин при родах — явление редкое) обеспокоило областных чиновников. 28 января губернатор Андрей Шишацкий даже заявил, что в тех городах и районах, где высока детская смертность, будут уволены главы райадминистраций, а мэры городов отправлены в отставку.

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней Луганской области удалось избежать трагедии - накануне Нового года мать оставила шестимесячного младенца в маршрутке, а сама на остановке сбежала. Из-за переохлаждения ребенок попал в больнице. Женщина объяснила свое поведение тем, что плохо себя чувствовала и не понимала, что делала.

фото: segodnya.ua

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